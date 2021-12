Après avoir mis l'eau à la bouche de quelques grands clubs au sortir de deux belles saisons avec le Borussia Mönchengladbach, Michaël Cuisance a pris la direction du Bayern Munich à l'été 2019. N'ayant pas réussi à faire son trou en Bavière, le natif de Strasbourg a été prêté à Marseille la saison passée sans que l'expérience ne soit satisfaisante. De retour à Munich, le Français ne joue pas plus et va cette fois filer en Serie A.



D'après RMC, Michaël Cuisance va aller tenter sa chance du côté de Venise. Promu cette saison dans l'élite du football italien, le 16e du classement est prêt à sortir le chéquier pour acquérir l'homme de vingt-deux ans, et ce de manière définitive. D'après Gianluca Di Marzio, une somme comprise entre trois et quatre millions d'euros pourrait suffire à convaincre le Bayern Munich de se séparer de son joueur. A l'époque, le club bavarois avait dépensé huit millions pour son transfert.