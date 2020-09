Ismaïla Sarr entre Liverpool et MU ?

Samedi dernier, à l'occasion de la première journée de Championship, Watford a battu Middlesbrough (1-0). « Indisponible », selon les mots de son entraîneur Vladimir Ivic, Ismaïla Sarr ne figurait pas sur la feuille de match. A vrai dire, il y a peu de chances de voir l'international sénégalais poursuivre l'aventure chez les Hornets, avec lesquels il est pourtant sous contrat jusqu'en 2024. Auteur d'un baptême du feu réussi en Premier League (5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de championnat en 2019-20), l'ancien Rennais a attiré la lumière des projecteurs. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que certaines écuries - et pas des moindres - se positionnent afin de l'enrôler avant le terme du Mercato.

Sarr future doublure de Mané à Liverpool ?

L'un des prétendants ne serait d'ailleurs ni plus ni moins que le champion d'Angleterre en titre, Liverpool. A en croire les informations du Daily Mail, les Reds se seraient en effet récemment renseignés au sujet de l'ailier de 22 ans, qui pourrait servir de doublure à son compatriote Sadio Mané et à Mohamed Salah. The Independent précise pour sa part que Manchester United serait également sur le coup, puisque le nom de Sarr aurait été inscrit sur une liste de cibles potentielles au cas où les Red Devils ne parviendraient pas à obtenir la signature de Jadon Sancho.