Ismaël Diomandé à la relance à Konyaspor (officiel)

En déficit de temps de jeu à Rizespor, Ismaël Diomandé va tenter à 28 ans de se relancer dans une autre formation turque. Le milieu de terrain international ivoirien (19 sélections, 1 but) a signé un contrat d'une saison et demie en faveur de Konyaspor, actuel 10eme de Süper Lig.

« Je suis venu dans une très grande ville. Il y a un beau stade et une communauté de fans enthousiastes. Je suis très content d'être ici, a déclaré l'ancien Stéphanois et Caennais au site officiel de sa nouvelle équipe. Nous avons un très bon coach et une très bonne équipe. Si nous nous concentrons bien, si nous travaillons bien, nous pourrons faire mieux que la 10eme place. Je sais que nous avons la capacité de faire mieux et nous allons y travailler. »