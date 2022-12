Le début de saison cauchemardesque du FC Séville continue de faire des ravages. Après le départ de Julen Lopetegui, envolé vers Wolverhampton, c'est désormais au tour d'Isco de quitter le club. Six mois seulement après son arrivée en Andalousie, l'ancien du Real Madrid est déjà poussé vers la sortie, lui qui ne donne pas satisfaction à Jorge Sampaoli, désormais sur le banc sévillan.

Sous les couleurs andalouses, Isco n'aura disputé que 19 matchs pour un total d'un but et de trois passes décisives en l'espace de six mois. Insuffisant pour sauver l'actuel 18e de Liga, qui devra lutter pour sa survie jusqu'au bout. Afin de remplacer le milieu espagnol, Sampaoli aimerait faire venir un autre joueur offensif qu'il connait bien, puisqu'il aurait chuchoté le nom de Gerson à ses dirigeants. Isco (30 ans), lui, tentera de se trouver un club le plus rapidement possible.