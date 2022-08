Inter Milan : Le contrat de Sanchez résilié, le joueur attendu à l'OM

Un contrat de 2 ans avec l'OM

. Dimanche soir, en marge de la victoire obtenue par le club phocéen face à Reims à l'Orange Vélodrome (4-1), Pablo Longoria s'est confié au micro de Prime Video concernant la piste de l'attaquant de l'Inter Milan. "Est-ce que c'est un joueur de l'OM ? Non. Est-ce qu'il y a des conversations ? Oui. Il ne faut pas mentir aux gens., s'est exprimé le président de l'Olympique de Marseille.Ce lundi, le dossier s'est accéléré car, comme l'a officialisé l'Inter Milan, le double vainqueur de la Copa America avec le Chili (2015, 2016) a signé la résiliation de son contrat (qui courait jusqu'en 2023). Il ne reste plus d'obstacles à sa signature future avec l'Olympique de Marseille à en croire Fabrizio Romano et cela devrait aller vite.L'international chilien (148 sélections, 48 buts), qui a inscrit 36 buts et délivré 35 passes décisives sous le maillot de l'Inter depuis son arrivée en 2020 devrait apporter une grosse expérience du haut niveau à l'OM et Igor Tudor.. Pour rappel, c'est le jeudi 25 août prochain que se déroulera le tirage au sort de la phase de groupes 2022-2023 de la reine des compétitions européennes, à Istanbul.