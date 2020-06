Prêté avec une option d'achat de 70 millions d'euros à l'été 2019, Mauro Icardi a finalement été cédé définitivement au Paris Saint-Germain pour une indemnité moins importante. Les deux clubs sont tombés d'accord sur un montant de 50 millions d'euros auxquels s'ajoutent divers bonus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce transfert s'est déroulé de la manière la plus fluide qu'il soit. C'est ce qu'a confié le directeur sportif de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta.

"Nous étions tous satisfaits : les Parisiens, le joueur et nous"

"Je dois dire que c’était une opération très positive, a déclaré le dirigeant dans un entretien accordé à Sky Sport. Elle est née d’un prêt avec option d’achat, exercé par le PSG même avec une remise. Au final, nous étions tous satisfaits : les Parisiens, le joueur et nous. Nous sommes tous heureux. Après tout, c’est un processus que nous avons commencé l’année dernière et qui s’est maintenant terminé comme tout le monde l’espérait".