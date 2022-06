L’attaquant belge Romelu Lukaku est en passe de re-signer avec l'Inter seulement un an après l’avoir quitté. Les négociations avec Chelsea vont bon train en vue d’un retour à l’envoyeur.



La perspective d’un come-back de Lukaku à San Siro n’enchante pas tout le monde auprès des supporters de l’équipe lombarde. Certains sont contre l’idée, car ils n’ont pas encore pardonné au joueur la manière avec laquelle il est partie. Si ce transfert se conclut on peut donc redouter des sifflets dans l’enceinte milanaise lors des premiers matches de la saison prochaine.

"L'Inter signifie beaucoup pour Lukaku"

Giuseppe Bergomi, l’icône de l’Inter, s’est exprimé à ce sujet. Pour lui, ça serait ingrat de conspuer un joueur qui a tant donné pour le club et dont le départ ne dépendait pas uniquement de sa volonté : "Personne ne devrait protester contre lui, l'année dernière, cet accord convenait à tout le monde, y compris à l'Inter. N'oublions pas quelle était la situation il y a un an. Maintenant il est de retour, en fait, tout le monde devrait apprécier sa volonté de revenir : cela montre que ce club signifie quelque chose pour lui, beaucoup même".



« L'Inter récupère un joueur avec des caractéristiques qui manquaient auparavant, un leader charismatique qui entraîne tout et tout le monde », a ajouté Bergomi au sujet de l’ex et peut-être futur buteur nerazzurro.



Paul Dybala pourrait également arriver de la Juventus. Une potentielle acquisition qui enchante également le Capitano intériste des années 90. "Pris gratuitement, un attaquant comme lui doit être considéré comme une opportunité plutôt que comme un joueur pleinement organique au projet technique. L'Inter a raison d'essayer de le faire venir, même s'il sera peut-être plus difficile à intégrer, du moins au début. Mais j'ai une grande confiance dans le travail d'Inzaghi, même si je me demande comment Calhanoglu et Mkhitaryan vont pouvoir jouer ensemble ».