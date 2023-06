Inter Miami : Messi enflamme déjà la MLS, les prix des billets flambent pour voir jouer l'Argentin

Lionel Messi enflamme déjà la Major League Soccer alors qu'il n'a même pas encore signé avec l'Inter Miami. Après avoir dévoilé son choix de s'engager pour le club de David Beckham et de découvrir l'aventure américaine, le septuple Ballon d'Or va être très attendu en Floride. Et toute la MLS se réjouit de pouvoir voir évoluer l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est pourquoi depuis l'annonce de son arrivée à l'Inter Miami, Messi enflamme le championnat professionnel nord-américain de football avec des prix qui s'envolent pour suivre les matchs de la Pulga.

Plus cher que les Finales NBA

Seulement quelques heures après l'annonce de son choix, Messi a pu voir à quel point il sera attendu puisque d'après The Athletic, le billet le moins cher pour voir un match du septuple Ballon d’or avec la franchise floridienne se vend déjà à 350 euros minimum. Un prix plus cher que les billets pour suivre la finale NBA, avec un montant de 310 euros par exemple pour suivre le match 3 de la finale entre Miami et Denver cette nuit. Bien que les fans vont devoir attendre avant de voir Messi porter le maillot de l'Inter Miami, étant donné que la période des transferts n'ouvrira que le 5 juillet là-bas, le prix des places a déjà changé de dimension avec des billets qui sont passés de 27 euros à 435 euros. L'effet Messi est toujours aussi fort.