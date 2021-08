L'agent de Romelu Lukaku, Federico Pastorello, a déclaré que sa famille et lui avaient reçu des menaces alors qu'il travaillait sur le transfert de l'attaquant belge vers Chelsea. Un deal conclu il y a quelques jours et qui a, pour rappel, coûté 115M€ aux Blues.



Lukaku (28 ans) a quitté cette semaine l'Inter Milan après avoir aidé le club lombard à mettre fin à 11 ans sans titre dans le championnat italien. Mais, ce mouvement ne s’est pas effectué sans heurts. Son représentant a été pris comme cible pour les tifosi, qui l’accusent d’avoir privilégié l’aspect financier et ses propres intérêts.

Lukaku « pas motivé » par l’argent

"Beaucoup de ceux qui m'insultent et me menacent aujourd'hui m'ont remercié de tout cœur de l'avoir amené à Milan, a déclaré Pastorello. J'ai toujours accepté - et continuerai de le faire - la confrontation et la critique constructive : elles font partie du jeu pour ceux qui jouent un rôle avec une pertinence médiatique considérable. Ce que nous ne pouvons absolument pas tolérer, ce sont les mensonges, les insinuations, les insultes et les menaces que nous avons reçues [également contre ma famille et mes filles], qui ont largement dépassé les limites de la civilisation, de la décence et de la tolérance."



L’agent italien a poursuivi en indiquant que ce n’est pas l’argent qui a motivé le choix de son client : « Bien qu'il ait dit qu'il était heureux de rester avec les champions d'Italie, Lukaku a changé d’avis plus tôt ce mois-ci et a déclaré à l'Inter qu'il souhaitait rejoindre Chelsea si la bonne offre était reçue. Croyez-le ou non, l'affection des supporters et le lien spécial avec la ville de Milan l'ont fait réfléchir longtemps : mais ensuite, une fois sa décision prise, il est allé de l’avant avec conviction et fermeté. L'aspect économique est un détail, mais ce n'est pas le facteur principal qui détermine nos choix et ceux de nos clients ».