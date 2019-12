Iniesta (Vissel Kobé) serait en discussions avec Estudiantes

Et si Andres Iniesta terminait sa carrière dans le championnat argentin ? L’hypothèse est loin d’être farfelue, et ça serait même une réelle possibilité si l’on se fie aux propos tenus par un certain Juan Sebastian Véron. L’ancienne gloire du football argentin officie aujourd’hui comme dirigeant d’Estudiantes de La Plata, et il vient d’affirmer qu’un contact a été noué avec l’expérimenté milieu de terrain espagnol (35 ans) en vue d’un possible engagement.

« Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des négociations, mais seulement des discussions »





Véron s’est exprimé lors de l’émission « Como te va » pour la Radio Rivadavia. « Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des négociations, mais seulement des discussions », a fait savoir l’ex-international albiceleste sur un ton très sérieux. L’objectif que se fixe le club sextuple champion d’Argentine c’est d’attirer Iniesta dans ses rangs à la fin de son parcours avec le Vissel Kobé. Un transfert sans compensation financière ne risque toutefois pas de se produire avant 2021, vu que c’est la date à laquelle expire le contrat du champion du monde 2010 avec l’équipe japonaise.

Iniesta retrouverait Mascherano à l’Estudiantes

S’il rejoint Estudiantes, Iniesta y retrouverait son ancien coéquipier au FC Barcelone, Javier Mascherano. L’ex-capitaine de la sélection argentine est rentré au bercail le mois dernier, répondant ainsi à l’appel de Veron qu’il a longtemps côtoyé sur les terrains. Les « Pincharratas » rêvent donc désormais d’une autre grande star au sein de leur effectif, avec des vues sur le titre de champion national qu’ils n’ont plus conquis depuis 2010.

