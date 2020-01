Neymar de retour au Barça ? Le sujet n’a pas fini de faire couler de l’encre. Alors qu’il y a quelques heures des rumeurs ont fait état d’une possible prolongation de contrat à venir pour le Brésilien à Paris, la rumeur d’un come-back du joueur dans son ancienne maison a refait surface suite aux propos tenus par Andres Iniesta. Coéquipier de « Ney » chez les Blaugrana entre 2013 et 2017, ce dernier a déclaré qu’un retour à l’envoyeur serait une excellente nouvelle pour l’international auriverde et aussi l’institution catalane.

Iniesta donne sa bénédiction, mais avec des réserves

Iniesta s’est exprimé lors d’un point-presse entre deux sorties avec sa formation japonaise de Vissel Kobé. À la question s’il voyait d’un bon œil une deuxième expérience pour Neymar au Camp Nou, il a répondu sans ambiguïté : « C’est l’un des meilleurs joueurs au monde et il serait bien sûr d’un très grand apport à Barcelone ». Tout en militant en faveur d’un nouveau mariage entre le Brésilien et les Blaugrana, l’ancien international a tout de même souligné que la question de savoir si l’ailier parisien est actuellement « nécessaire » aux champions d’Espagne, ou « s’il peut leur convenir » est tout de même « un tout autre débat ».