Ihlas Bebou rempile à Hoffenheim (officiel)

Hoffenheim compte sur Ihlas Bebou et le fait savoir. Le club allemand annonce vendredi avoir obtenu la prolongation de l'attaquant international togolais pour trois années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026. Âgé de 27 ans, l'Epervier a marqué 5 buts cette saison en Bundesliga.



"Ich freue mich und und bin gespannt auf das, was noch vor uns liegt."

« Au cours des deux dernières saisons, Ihlas est devenu l'un des attaquants les plus dangereux et les plus cotés de la Bundesliga, ce qui rend son engagement durable envers le TSG d'autant plus apprécié, a salué l'entraîneur d'Hoffenheim, Alexander Rosen. Ses accélérations explosives, son physique hors du commun et sa qualité dans le maniement du ballon le rendent extrêmement difficile à contenir pour les défenses adverses. Il est non seulement précis, mais brille également en tant que paseur. Ihlas est un excellent joueur d'équipe sur le terrain comme en dehors. »

« J'attends la suite avec impatience », s'est de son côté félicité Ihlas Bebou dans un bref message adressé aux supporters d'Hoffenheim via les réseaux sociaux. Arrivé à l'été 2019 en provenance d'Hanovre, le natif d'Aledjo Kadara a depuis marqué 21 buts et réussi 17 passes décisives en 87 matchs avec le TSG.