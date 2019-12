Idriss Mhirsi a trouvé la sortie. Libre depuis décembre 2018 et la résiliation du contrat qui le liait au Red Star, le milieu de terrain offensif international tunisien de 25 ans s'est engagé en faveur de l'US Monastirienne, actuel leader de LP1 tunisienne. Auteur de 7 buts en 68 matchs en Ligue 2 puis en National lors de ses saisons au Red Star, l'ancien de l'Espérance de Tunis s'est engagé pour une durée d'un an et demi à compter de l’ouverture du Mercato d’hiver.