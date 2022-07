Hull City : Seri a signé

Arrivé en fin de contrat à Fulham, Jean Michaël Seri va poursuivre sa carrière en Championship. Le milieu de terrain international ivoirien (42 sélections) s'est engagé à Hull City. Non prolongé par les Cottagers promus en Premier League, l'ancien vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé a signé un contrat de trois ans en faveur des Tigers, rachetés en début d'année par le magnat turc Acun Ilicali et coachés par le Géorgien Shota Arveladze. « Je me sens déjà membre d'une nouvelle famille ! », a réagi après son officialisation Mika Seri, qui va connaître dans le Yorkshire le neuvième club de sa carrière.

✍️ We are delighted to announce the signing of Jean Michaël Seri on a three-year deal, subject to obtaining a work permit!