Hulk annoncé à l’Espanyol de Barcelone

L’Espanyol de Barcelone est déterminé à tout faire pour sauver sa place parmi l’élite espagnole. Après avoir scellé le sort de son entraineur Pablo Machin, le club catalan a choisi de s’activer au niveau des transferts. La direction chercherait à s’offrir une grosse pointure en attaque et sa cible prioritaire serait Hulk (33 ans). C’est ce que révèle le quotidien Sport ce lundi. L’ex-international auriverde évolue depuis trois ans à Shanghai SIPG, où il perçoit un salaire des plus confortables. Un transfert vers l’Espanyol lui permettrait de découvrir pour la première fois un grand championnat européen, puisque jusqu’ici il n’a connu que le Portugal (avec Porto) et la Russie (avec le Zenit) comme pays durant sa carrière.