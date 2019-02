Herrera veut-il aller à Lyon ? 

Ce n'est pas un secret, l'Olympique Lyonnais aimerait bien attirer Hector Herrera la saison prochaine. A tel point qu'il y a deux jours, Jean-Michel Aulas s'était fendu d'un message pour le moins positif sur Twitter. Quelques heures avant la défaite de ses Gones à Nice en Ligue 1 (1-0), le patron lyonnais avançait ainsi: "C’est vrai qu’Hector et sa famille rêvent de venir à Lyon et à l’OL: j’ai confiance en lui."

Le problème, c'est que l'intérêt du joueur pour l'actuel troisième de L1 ne semble pas aussi fort que "JMA" le prétend. Ce mardi, le journal A Bola avance que du côté du joueur, les déclarations du président rhodanien ont sonné comme une surprise et qu'elles ne représentent pas la vérité. Toujours selon le média portugais, qui dit s'être appuyé sur des sources proches d'Herrera restées anonymes, le milieu de terrain du FC Porto ne se sentirait pas concerné par cette information.

Mercato - OL : Au milieu des cadors, Lyon devra réaliser un exploit au mercato - Olympique Lyonnais - Foot 01 ⁦@OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁦@HHerreramex⁩ C’est vrai qu’Hector sa famille rêvent d venir à Lyon et à l’OL : j’ai confiance en lui #Hector https://t.co/SAR7QKTJNF — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 10 février 2019

Six clubs sur le coup

Alors qu'il doit disputer ce mardi soir les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, sur le terrain de l'AS Rome (21 heures), Hector Herrera serait justement dans le viseur du club de la Louve pour l'été prochain, et d'une longue liste de prétendants. A 28 ans, le milieu mexicain est dans la force de l'âge et il aurait également séduit l'AC Milan et l'Inter Milan, tout comme Tottenham et Naples selon les dernières rumeurs.

Surtout, celui que Porto avait chipé aux Mexicains de Pachuca à l'été 2013 n'a pas prolongé son contrat avec les Dragons, et son bail prend fin au terme de la saison. Recruter un joueur de cette qualité et sans indemnité de transfert représenterait un immense exploit pour l'OL.