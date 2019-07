Herrera arrive aussi

En attendant de bénéficier de ses nombreuses pistes en Serie A, Leonardo continue de faire dans... l'Espagnol. Deux jours après Pablo Sarabia, arrivé de Séville, c'est un autre milieu de terrain ibérique qui a rejoint jeudi le Paris Saint-Germain: Ander Herrera, qui quitte Manchester United après y avoir joué cinq ans, était annoncé depuis plusieurs mois du côté de la capitale. Il poursuit donc la densification de l'entrejeu, tant voulue par Thomas Tuchel.

"Le PSG, c'est le plus grand club de France, qui continue de progresser et joue pour gagner tous les titres possibles, se réjouit l'international espagnol (deux sélections avec la Roja), qui portera le n°21. J’avais très envie de rejoindre Paris et de porter ces couleurs. Le club a une très belle histoire et je suis heureux de pouvoir écrire de nouvelles pages ! Rejoindre ce club, c'est une sensation extraordinaire."

Révélé à Bilbao (de 2011 à 2014), il a notamment été élu meilleur joueur de la finale de Ligue Europa remportée par MU en 2017, contre l'Ajax (2-0). "J’aime aussi la ville, conclut-il. Paris est la plus belle ville du monde. Je vous promets trois choses: travail, professionalisme et passion. Je vous promets également d’améliorer mon niveau de français, parce que je pense que la langue est très importante pour la communication d’une équipe."