Hamari Traoré prolonge à Rennes jusqu'en 2023

Hamari Traoré repart pour un tour. Titulaire indiscutable au Stade Rennais (37 matchs, 1 but la saison dernière), le latéral droit international malien a prolongé jusqu'en juin 2023 le contrat qui le lie au club breton. "Cette prolongation s’inscrit dans la continuité de mon aventure ici, a déclaré l'ancien Rémois, convoité sur le marché cet été (son nom avait été évoqué au PSG). La réflexion a été longue, tout le monde était impatient. J’ai bien réfléchi et j’ai choisi de rester à Rennes. J’espère continuer à grandir encore avec le club. Il y a de belles choses à faire. C’est à moi et à mes partenaires de continuer à travailler pour faire évoluer le club."

