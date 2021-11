Haaland, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

L'avenir d'Erling Haaland continue d'agiter dans la coulisse. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, l'attaquant norvégien sera néanmoins en capacité de négocier un départ avec son club actuel dès cet été. Il faudra pour cela qu'un acheteur potentiel accepte de verser la somme de 75 M€, correspondant à la clause de départ fixée lors de l'arrivée de Haaland au BVB. Pour autant, le club du président Reinhard Rauball compte bien conserver sa pépite.

Et pour cela, Dortmund pourrait faire quelque chose qui ne correspond pas à sa politique habituelle en matière de salaire, puisque selon Mundo Deportivo, il réfléchirait à proposer à l'attaquant international une rémunération annuelle située entre 16 et 18 M€ net. Une offre qui dépasserait de très loin le salaire de joueurs comme Marco Reus et Mats Hummels (10 M€).