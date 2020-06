Gueye (PSG) n’envisage pas un départ cet été

Toujours à la recherche de la carburation idéale au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain poursuit plusieurs pistes dans ce compartiment du jeu. Au point de se séparer cet été de certains éléments afin de faire de la place aux éventuelles recrues (parmi lesquelles figure Milinkovic-Savic, annoncé avec insistance, ndlr) ? Ces derniers jours, la presse anglaise avait évoqué l’intérêt conjugué de Wolverhampton et de Tottenham pour Idrissa Gueye, qui fit des années durant les beaux jours d’Everton. Cela pourrait faire sens : arrivé l’été dernier et sous contrat jusqu’en 2023, l’international sénégalais, freiné par divers pépins physiques, a parfois peiné à convaincre après des débuts très prometteurs sous le maillot parisien, notamment contre le Real Madrid en poules de Ligue des Champions.

Mais qu’en pense le principal intéressé ? L’ancien Lillois adresse une réponse sans ambigüité : il ne se voit pas ailleurs qu’au PSG la saison prochaine. « Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif (Leonardo), et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte , a déclaré au média sénégalais Emedia le joueur formé par l’Institut Diambars. J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. A chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivé au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude. » Fin des rumeurs ?