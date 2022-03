Guerre en Ukraine : La LFP accepte les renforts issus des Championnats de Russie et d'Ukraine

Une seule recrue autorisée par club





Guerre en Ukraine - Le Conseil d'Administration adopte les dispositions FIFA pour les joueurs évoluant en Ukraine et les joueurs étrangers évoluant en Russie

Communiqué 📝➡️ https://t.co/Cpo0nk0lVg pic.twitter.com/ndPHcx4gxu



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 17, 2022



Une fois l'accord du Comité Exécutif de la FFF, ces "dispositions entreront en vigueur définitivement", indique le communiqué. D'après L'Equipe qui cite la LFP, c'est en cette fin de semaine que le comité exécutif de la FFF devrait avoir lieu.



Une fois l'accord du Comité Exécutif de la FFF, ces "dispositions entreront en vigueur définitivement", indique le communiqué.

La guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier, possède un impact sur le monde du football. La FIFA a adopté des mesures exceptionnelles afin de favoriser le départ des joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie.Ce jeudi soir, le conseil d'administration de la LFP a voté en faveur de la modification de son règlement administratif (article 212) dans l'optique de permettre aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de pouvoir recruter un joueur ou un entraîneur étranger évoluant en Russie ou en Ukraine, à la condition qu'il ne soit ni russe ni ukrainien, comme l'indique L'Equipe. "Le Conseil d’Administration a décidé ce jour de transposer dans les règlements de la LFP la décision de la FIFA en faveur des joueurs évoluant en Ukraine et des joueurs étrangers évoluant en Russie., peut-on lire sur le communiqué de l'instance, qui précise également que "dans le cadre de ce dispositif, le Conseil d’Administration a donc accepté qu’un club puisse recruter au maximum un joueur."