Guerre en Ukraine : De Zerbi pourrait quitter le Shakhtar Donetsk

"Il y a un gros problème : c'est le temps"

Le futur de Roberto De Zerbi n'est pas clair. Dimanche, lors d'un match amical, le Shakhtar Donetsk a concédé un nul face à l'Hajduk Split (3-3) et cela pourrait bien avoir été le dernier match du technicien italien, arrivé en début d'exercice au sein d'un club qui n'a plus de championnat à disputer. En effet, en raison de la guerre en Ukraine, le championnat ukrainien a été officiellement stoppé la semaine dernière, sans l'attribution du titre de champion. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien technicien de Sassuolo a ouvert la porte à un possible départ, étant donné les conditions actuelles et l'incertitude future."C'est une journée chargée d'émotion, très triste, car il se pourrait que j'aie vécu mon dernier jour d'entraîneur du Shakhtar", a-t-il expliqué ce lundi. Avant de se projeter sur le moyen terme, qui pourrait se faire sans lui.(la saison prochaine en Ukraine),. Et pour le moment, il y a un gros problème: c'est le temps. Parce que les championnats se terminent maintenant et que la nouvelle saison est sur le point de commencer", a rappelé l'entraîneur italien.Le match face à l'Hajduk Split s'est lui déroulé dans le cadre du "Shakhtar Global Tour For Peace" ; des matchs amicaux programmés depuis le début du mois d'avril en Croatie avec la finalité de récolter des fonds pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.