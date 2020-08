Retour vers le futur : c'est ainsi que l'Etoile Rouge de Belgrade a présenté samedi le retour en ses rangs de Guélor Kanga (29 ans), qui s'est engagé pour les trois prochaines années. Libre au sortir d'une saison canon sous les couleurs du Sparta Prague (12 buts et 5 passes décisives en 26 matchs de Fortuna Liga), le milieu de terrain offensif international gabonais était très suivi sur les marchés européens, où le Stade Brestois et le Celta Vigo figuraient parmi ses courtisans. Il repose donc ses valises chez les champions d'Europe 1991, où il évolua déjà entre 2016 et 2018.

Stankovic : « Un énorme renfort »

"Kanga est un énorme renfort pour l'Etoile Rouge, nous savons ce qu'il peut apporter sur le terrain. Nous espérons qu'il continuera là où il s'était arrêté lors de son premier passage au club et qu'il sera encore meilleur. C'est à moi de l'accueillir et de l'aider à s'intégrer le plus rapidement possible", a déclaré l'entraîneur Dejan Stankovic après la présentation de la recrue. Le Celta Vigo, qui avait déjà tenté une approche l'hiver dernier, voit donc le natif d'Oyem lui passer une nouvelle fois sous le nez.