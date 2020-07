Guardiola veut que "Messi reste à Barcelone"

Lionel Messi n’a plus qu’un an de contrat du côté de Barcelone. N’ayant encore pas scellé son avenir, il laisse libre court aux bruits qui circulent concernant son avenir. Parmi ces bruits, il y a celui qui fait état d’un possible engagement en faveur de Manchester City en 2021. Ce n’est pas la première fois que son nom est associé aux Eastlands et c’est ce qui laisse redouter un départ à tous les fans blaugrana.

Guardiola veut voir Messi poursuivre avec le Barça

Logiquement, la rumeur a traversé la frontière espagnole et on en parle également Outre-Manche. Le sujet s’est même invité à une conférence de presse de Pep Guardiola, le manager des Sky Blues. Ce dernier connait très bien l’Argentin puisqu’il a été son coach pendant quatre ans du côté du Camp Nou. Toutefois, il ne fallait pas compter sur lui pour confirmer ou infirmer ce qui se dit dans les médias. « Je ne parlerai pas de transferts avant la fin de la saison. Mon souhait est que Messi reste à Barcelone », a-t-il tonné.

Ce n’est pas la première fois que Guardiola évoque son souhait de voir le sextuple Ballon d’Or achever son parcours footballistique dans son club formateur. Étant toujours parmi les premiers fans du Barça, il espère logiquement que cette équipe puisse compter le plus longtemps possible sur le meilleur joueur au monde. Quitte à ce que ce dernier fasse mal à son City lors des éventuelles confrontations entre les deux formations en Ligue des Champions.