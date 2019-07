Griezmann, une clause supérieure à celle de Messi

Antoine Griezmann vient à peine de s'engager en faveur du FC Barcelone que déjà les questions affluent concernant un possible quatuor de feu formé avec Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, au détriment de Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Mais pour l'heure, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est encore bien loin d'un retour en Catalogne, alors le nouvel arrivant semble disposer de tout la marge de manoeuvre nécessaire pour espérer s'intégrer au mieux sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant international tricolore s'apprête donc à connaître un troisième club distinct de l'autre côté des Pyrénées, après la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid.

A chaque fois, le Français a franchi un cap, et atteint désormais, à 28 ans, ce qui se fait de mieux en Liga et tutoie les sommets européens. En ce qui concerne les indemnités de transfert, "Grizi" aussi a systématiquement franchi un cap, puisqu'il était arrivé chez les Colchoneros contre 30 millions d'euros en 2014, et s'en va contre 120 M€, avec un contrat courant jusqu'en 2024 chez les Blaugranas. En revanche, d'après les médias espagnols, c'est un salaire moindre qui l'attend désormais au Barça, lui qui émargeait à environ 26 millions d'euros annuels depuis sa prolongation de l'été 2018. Sa clause libératoire change en revanche de galaxie. Coté à 200 M€, puis 120 M€ depuis le 1er juillet dernier, Antoine Griezmann dispose désormais dans son contrat d'une clause à 800 millions d'euros !

Autrement dit, le Mâconnais est désormais le joueur le plus cher du vestiaire, devant un certain Lionel Messi, qui pourrait lui être libre partir si un prétendant alignait 700 millions d'euros sur la table. Toutefois, à n'en pas douter, si "la Pulga" devait rempiler prochainement, lui qui est encore lié aux Blaugranas jusqu'en 2021, le montant de sa clause libératoire s'envolerait. Car l'épisode Neymar, parti au PSG contre 222 M€ à l'été 2017, a fait changer irrémédiablement la stratégie des clubs espagnols, qui cherchent désormais à se protéger au mieux des "agressions" extérieures. Ainsi, Clément Lenglet, signé en 2018, dispose lui d'une clause fixée à 300 M€, contre 400 M€ pour Ousmane Dembélé. Jordi Alba, qui pouvait auparavant partir contre 150 M€, ne peut désormais plus s'en aller à librement à moins de 500 M€, soit le montant de sa nouvelle clause libératoire depuis sa prolongation de février dernier. Autre exemple symbolique, Samuel Umtiti, recruté à l'été 2016 avec une clause à 60 M€, avait été prolongé deux ans plus tard pour une clause fixée lui aussi à 500 M€.