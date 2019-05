Griezmann prêt à baisser son salaire pour aller au Barça

Si Antoine Griezmann, au moment d’annoncer son départ de l’Atlético Madrid, n’a pas manqué de remercier les Colchoneros pour lui avoir permis de débloquer son palmarès, c’est bien l’incapacité du club madrilène à pouvoir décrocher un grand titre qui a conduit le Tricolore à vouloir voir ailleurs. Les hommes de Diego Simeone ont bien poussé jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2016, passant tout près de la consécration, mais l’Atletico enchaîne depuis les désillusions et doit au mieux se contenter d’un rôle de dauphin en Liga. Le plus souvent derrière le Barça.

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2019

Le choix de quitter l’Atlético Madrid et de vraisemblablement rejoindre Barcelone n’est en tout cas pas motivé par une question d’argent. Bien au contraire. Car s’il rejoint comme attendu les Blaugrana, ce sera au prix d’un gros sacrifice financier. Alors qu’il émargeait depuis sa prolongation l’été dernier à quelque 23 millions d’euros nets annuels, le champion du monde serait en effet disposé à se contenter de ´seulement’ 17 millions nets en Catalogne, comme prévu par l'accord passé au printemps dernier.

Le sacrifice consenti par le Tricolore est certes atténué par la durée de son contrat. Alors qu’il est actuellement lié à l’Atletico jusqu’en juin 2023, il pourrait en effet s’engager jusqu’en 2024 avec les champions d’Espagne. Surtout, ces émoluments en feraient toujours le deuxième joueur le mieux payé du vestiaire barcelonais derrière l’inévitable Lionel Messi et ses 35 millions d’euros annuels. Pour l’heure, Luis Suarez et Philippe Coutinho perçoivent ainsi 16 et 14 millions d’euros tandis que Sergio Busquets et Gerard Piqué, deux figures du club, ne touchent que 12 et 9 millions annuels.