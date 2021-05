Galtier annonce son départ du LOSC !

L’idylle de Christophe Galtier avec le LOSC a pris fin. Au bout d’une expérience de quatre ans et qui a été riche en émotions, le très respecté technicien a fait le choix d’aller voir ailleurs. Il a fait part de cette nouvelle ce mardi dans un entretien accordé à L’Equipe. C’était moins de 48 heures après avoir guidé les Dogues vers le titre national.

« J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin (mardi), que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici », a-t-il indiqué, précisant ensuite qu’il ne part pas parce qu’il a atteint le sommet : « je pars car j'ai décidé qu'au bout de quatre ans, il était temps de partir. »

Galtier se décidera dans les prochains jours

Par la force des choses, Galtier n’est pas à court de sollicitations. Et il avoue hésiter entre trois clubs, à savoir Lyon, Nice et Naples. « Oui, j'ai une réflexion sur ces trois clubs. On va dire que j'en avais quatre avec le LOSC. Si je vais rebondir dans l’un de ces trois clubs ? Le football est très particulier, on ne sait jamais. »

Galtier n’a pas encore pris de décision concernant la suite à donner à sa carrière. Il est dans la réflexion, mais il promet de trancher avant la fin de la semaine. Et à ceux qui estiment qu’il n’y a aucune chance pour qu’il s’engage avec Nice car ça serait descendre d’un cran, sa réponse a été la suivante : «Moi, ça ne m'interpelle pas d'entendre tout ça car la relation humaine est très importante. Et, après, il y a ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense qu'à Nice il y a les conditions réunies pour être performant. Pour grandir et aller chercher des choses plus importantes. »