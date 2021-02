Galliani confirme l’intérêt de Monza pour Ribéry

Après deux ans passés à la Fiorentina, Franck Ribéry pourrait peut-être prendre la direction d’une autre formation italienne l’été prochain. A 37 ans, le Boulonnais figure dans le viseur l’AC Monza, le club lombard détenu par Silvio Berlusconi et qui ambitionne de monter en Serie A en 2021/2022. L’information a été dévoilée par France Football cette semaine et elle vient d’être confirmée par Adriano Galliani, le directeur sportif du club concerné.

Monza passera à l’offensive en cas de montée

« Il y a une profonde histoire d'amitié entre Ribéry et Boateng, imaginez si un superstitieux comme moi pensait à les réunir en Serie A. Si accession il y a, nous y songerons », a fait savoir l’ancien dirigeant de l’AC Milan à Teleradiostereo. A Monza, l’ex-international tricolore retrouverait en effet son ami ghanéen, qu’il a côtoyé pendant une saison à Florence. Mario Balotelli fait aussi les beaux jours de cette modeste équipe de Serie B.

"Notre projet à Monza comprenait la promotion de la Serie C vers B, et de B vers A. Techniquement, en ce moment, étant donné que nous avons la meilleure différence de buts avec les autres équipes à égalité de points, nous sommes deuxièmes et nous serions en Serie A après 20 journées: mais, ça ne compte pas, ça comptera seulement après les 38 matches », a ajouté Galliani, en évoquant les ambitions gloutonnes de Monza.

