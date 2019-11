Gallardo se concentre sur River, pas sur le Barça

"Gallardo sera entraîneur du Barça en décembre." En lâchant cette phrase, Claudio Borghi, champion du monde avec l’Argentine en 86, a mis le feu à River Plate. Rodolfo d’Onofrio, le président, et Enzo Francescoli, le manager, n’ont pas manqué de démentir farouchement cette information et de tenter de recentrer le débat sur l’actualité sportive d’un club qui va prochainement disputer la finale de la Copa Libertadores, l’équivalent de la Ligue des champions d’Amérique du Sud.

Et si cela ne suffisait pas, Marcelo Gallardo lui-même en a rajouté une couche… "Je ne peux pas me faire l’écho de rumeurs. Personne ne m’a proposé de réunion ou de conversation concernant mon futur. Et ce n’est pas le moment de le faire", a-t-il lâché pour Globo Esporte. Le tenant du titre va en effet affronter le club brésilien de Flamengo le 23 novembre prochain au Pérou.

"Nous sommes à un moment important pour notre club et nous allons disputer des matches décisifs. Evidemment, il n’y a rien qui va m’empêcher de me concentrer sur mes objectifs", a ajouté Gallardo. Du côté de Barcelone, on sera sans doute attentif à ce propos. Dans le même temps, Ernesto Valverde a été conforté dans son rôle par son président Josep Maria Bartomeu. Mais la réalité de ses difficultés ne s’évanouira qu’avec une série de résultats positifs.