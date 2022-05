Football : Alexander Frei prend les rênes du FC Bâle

"Ancien joueur et coach intérimaire du club (pendant une courte période en 2018, ndlr), Alex Frei a signé pour deux saisons", a annoncé le club helvète sur Twitter. L'ex-international de 42 ans venait de mener Winterthour vers l'élite suisse en remportant le championnat de deuxième division suisse. Après être passé à la tête des équipes jeunes du FC Bâle, Frei a pris la succession de l'Espagnol Guillermo Abascal à la tête de l'équipe professionnelle, qui a terminé deuxième du championnat national derrière Zurich.

Formé à Bâle, sa ville natale, l'attaquant a remporté trois titres de champion de Suisse et terminé meilleur buteur du championnat local en 2010-11 et 2011-12. Meilleur buteur de l'histoire de la "Nati" et capitaine emblématique de la sélection helvétique, avec 42 buts en 84 sélections, Alexander Frei a notamment joué à Rennes (2002-2006), où il a été meilleur buteur du Championnat de France 2004-05 (20 buts), et au Borussia Dortmund (2006-2009). Le Bâlois a inscrit plus de 300 buts toutes compétitions confondues en 600 matches chez les pros.