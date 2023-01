Florian Thauvin quitte les Tigres

Arrivé en 2021 au Mexique, Florian Thauvin, dont l'aventure n'a jamais atteint les sommets de celle de son coéquipier André-Pierre Gignac, va quitter les Tigres UANL. Plus précisément, c'est le club de Monterrey a résilié le contrat de l'international français de 29 ans, champion du monde 2018 avec les Bleus (10 sélections, 1 but). La formation a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce mardi soir, une décision qui devrait lui libérer une place d'extra-communautaire, alors que le Français jouait moins dernièrement.

Florian Thauvin, une saison et demie au Mexique et puis s'en va

"Le club informe que la décision a été prise de mettre fin au contrat qui le lie avec Florian Thauvin. Nous remercions Florian pour l'effort et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l'année et demie durant laquelle il a joué avec nous, et nous lui souhaitons plein succès dans ses projets futurs". L'histoire d'amour aura donc duré moins de deux ans pour l'ailier tricolore. Au Mexique, il ne se sera imposé uniquement que par intermittence, embêté par quelque pépins musculaires et une adaptation moins évidente qu'attendue. Désormais, alors qu'il n'a pas encore 30 ans, Thauvin va devoir retrouver un challenge. En France, ou ailleurs ?