« Florenzi est une très bonne recrue pour Paris »

Le PSG s’apprête à finaliser la venue dans ses rangs de l’arrière international azzurro, Alessandro Florenzi. Comme pour toute recrue étrangère, des interrogations peuvent être soulevées quant à la capacité de ce dernier à briller chez les champions de France. Néanmoins, de l’autre côté des Alpes, on n‘a aucun doute sur le fait que le Gialorosso sera à la hauteur des attentes du côté du Parc.

« Florenzi, un garçon professionnel et sérieux »

Un certain Fabio Capello a même félicité par avance les Parisiens pour le coup qu’ils s’apprêtent à réaliser. Pour lui, Florenzi a tous les atouts nécessaires pour briller au côté de Neymar, Mbappé et cie. Dans une interview au site français d'Eurosport, il a confié : « L'une de ses plus grandes qualités, c'est sa capacité à toujours parvenir à centrer, a déclaré Don Fabio. Il a aussi une très bonne frappe, et c'est un garçon très professionnel et très sérieux. Pour moi, sa meilleure position est celle de latéral droit. Je pense que c'est une bonne pioche pour le PSG et il peut très bien s'y imposer. »

Selon les révélations de L'Equipe, Florenzi est attendu ce vendredi dans la capitale française afin de passer sa visite médicale. Jeudi soir, après le match du PSG contre Lens, l’entraineur Thomas Tuchel s’est dit « très optimiste » quant à la concrétisation de cette piste. L’Allemand obtiendrait enfin le latéral droit qu’il attendait tant pour son équipe.