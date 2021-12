Paulo Sousa joue un sale tour à la Pologne



Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw

Au bout de quelques mois seulement passés à la tête de la sélection nationale polonaise, Paulo Sousa vient d’accepter un nouveau challenge.Il vient de parapher un contrat de deux ans, laissant en plan son projet chez les Aigles.L’ancien entraîneur de Bordeaux rompt donc son bail avec la Pologne.Il vole vers d'autres cieux alors que Lewandowski et ses coéquipiers sont encore engagés en barrages du Mondial 2022. Ils ont deux matches à livrer en mars pour voir le Qatar.Paulo Sousa découvrira son neuvième pays en tant qu’entraineur. Et ça sera le second hors Europe après l’expérience vécue en Chine (2017-2018, du côté de Tianjin). Au Brésil, il va chercher à imiter son compatriote Abel Ferreira. Ce dernier a guidé le Palmeiras à deux sacres de suite en Copa Libertadores.