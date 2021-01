Fiorentina : Ribéry ouvert à un retour en Bundesliga

Débutée de façon idyllique, l'aventure de Franck Ribéry sous le maillot de la Fiorentina n'a plus rien d'une promenade de santé, dans cet exercice 2020-2021. Malmené par les blessures et le poids du temps, le joueur de 37 ans a connu une dernière prestation très compliquée, dimanche sur la pelouse de Naples. Remplacé à la mi-temps par son entraîneur, Cesare Prandelli, il a vu son équipe être humiliée (6-0), alors qu'il revenait de blessure. En fin de contrat avec la Viola en juin prochain, il a parlé de son avenir, dans un entretien accordé à Sport Bild.

"Je n’exclus pas un retour en Bundesliga"

L'ancien ailier légendaire du Bayern Munich, club dans lequel il a brillé durant 12 années, a ouvert la porte à un retour en Allemagne. "Pour le moment, je ne pense qu’à la Fiorentina, je suis important pour l’équipe. Mais je n’exclus pas un retour en Bundesliga lorsque j’aurai terminé ici", a-t-il glissé. Celui qui a remporté neuf fois la Bundesliga avec le Bayern Munich et aussi, notamment, une Ligue des Champions en 2012-13, a exprimé son sentiment sur la situation actuelle dans le football en temps de pandémie. "Jouer sans fans n'est pas stimulant. Le public me manque beaucoup", a commenté le natif de Boulogne-sur-Mer.



Observateur des rencontres du Bayern, il a tenu à défendre Leroy Sané, qui éprouve des difficultés à s'établir comme un indiscutable dans le onze, après son transfert en provenance de Manchester City. "Sané sait qu'il y a aussi de la compétition au Bayern. Puisqu'il le sait depuis Manchester, il n'aura aucun problème avec cela. Les quatre ailiers du Bayern devraient se soutenir. S'asseoir sur le banc ne devrait pas être une raison de baisser la tête. Vous pouvez toujours faire la différence en 20 minutes", a jugé Ribéry. Cette saison, Sané offre un bilan de 7 buts et 5 passes décisives en 20 matchs avec le club allemand.