FC Séville : Martial fixe ses ambitions

Ce qui m'a convaincu de venir, c'est le contact avec le directeur sportif et l'entraîneur, ils m'ont montré qu'ils me voulaient. Je voulais venir pour pouvoir jouer et montrer ce que je peux faire dans l'équipe

Je suis prêt à jouer, je me suis entraîné dur pour être prêt et si l'entraîneur veut que je joue, je le ferai maintenant", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Gagner la Ligue Europa, un "grand objectif"

J'ai parlé avec l'entraîneur, mais le plus important pour moi est de jouer, peu importe où, donc je peux faire de mon mieux et faire ce qu'il veut de moi. C'est une bonne équipe, ils jouent au football. Je veux apporter mon expérience ici et aider l'équipe à continuer à gagner", a confirmé l'international français (30 sélections).



Gagner une septième Ligue Europa est un grand objectif. De plus, la finale est là, donc nous ferons tout notre possible pour gagner la Coupe. Mon objectif est de jouer, d'aider l'équipe et cela signifie prendre du plaisir sur le terrain, marquer et de donner des passes décisives", a glissé l'attaquant.

Peu considéré à Manchester United, avec seulement 8 matchs de Premier League disputés cette saison, Anthony Martial a rejoint le FC Séville dans le cadre d'un prêt sans option d'achat, mardi soir. Ce mercredi s'est déroulée la présentation du joueur formé à Lyon et celui-ci s'est montré convaincu par le projet proposé par l'actuel deuxième de Liga (à 4 points du Real Madrid).Estimant qu'il allait s'adapter rapidement à sa nouvelle équipe, dans laquelle il connaît déjà Lucas Ocampos et Jules Koundé, Martial a mis en avant son désir de jouer et, surtout, d'aider le FC Séville à entretenir sa dynamique de succès.Pour la seconde partie de saison, Martial a fixé son désir de remporter la Ligue Europa, même si pour cela il faudra d'abord se défaire du Dinamo Zagreb en seizièmes de finales du tournoi (17 et 24 févriers).