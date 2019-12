Cet été, l’OM a dû se séparer de plusieurs cadres de l’effectif pour renflouer ses caisses. Lucas Ocampos a donc pris la direction du FC Séville. Un choix payant pour l’international argentin qui réalise un début de saison plus que séduisant avec le club andalou. Repositionné sur le côté droit de l’attaque de Séville, l’Argentin a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en 13 matchs de ​Liga. Des performances qui suscitent la convoitise et qui auraient tapé dans l’œil du Bayern Munich.

Une close libératoire de 70 millions d’euros pour Lucas Ocampos



Le très informé Gianluca Di Marzio affirme que les dirigeants Bavarois auraient entamé les discussions avec Séville pour recruter Lucas Ocampos dès cet hiver. Acheté 15 millions d'euros par le club Espagnol l’été dernier, l’Argentin est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC Séville. Mais il possède désormais une clause libératoire de 70 millions d’euros. Reste à savoir si le Bayern Munich est prêt à faire une folie dès janvier.