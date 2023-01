FC Lorient : les Merlus se renforcent avec un gardien lyonnais

Le FC Lorient se renforce particulièrement bien cet hiver dans la quête de rester dans les premières positions du championnat de France de Ligue 1. Les Merlus ont déjà recruté Bamba Dieng en provenance de l'Olympique de Marseille ainsi que Romain Faivre, prêté par l'Olympique Lyonnais. Leurs relations avec les deux Olympiques semblent au beau fixe puisqu'un autre joueur rhodanien a rejoint le club en prêt.

Si le FC Lorient joue avec Vito Mannone dans ses buts depuis la blessure du gardien suisse, Yvon Mvogo. Si ses performances ne sont pas mauvaises, les Merlus ont tout de même choisi de recruter un gardien susceptible de devenir leur numéro un dans les semaines à venir : Julian Pollersbeck. Il arrive donc en prêt en provenance de l'Olympique Lyonnais et voudra gagner sa place comme il l'avait annoncé il y a quelques semaines : "Ma priorité absolue est que je veux rejouer régulièrement et être numéro 1. Le club m’a indirectement dit que je pouvais regarder ailleurs. Malheureusement, je me suis blessé en août et donc un transfert estival a échoué. Bien sûr, ce n’est pas une super situation, j’ai toujours envie de jouer. Néanmoins, cela n’a pas changé mon attitude de toujours appuyer sur l’accélérateur. C’est à ça que servent les agents "