FC Bruges : Plusieurs clubs s'intéressent à Krépin Diatta

Sacré champion de Belgique avec le Club Bruges, Krépin Diatta est un joueur très demandé. Sous contrat avec les Blauw-Zwart jusqu'en juin 2024, l'ailier (ou milieu) gauche international sénégalais voit son nom circuler au Hertha Berlin, mais aussi à Watford et à l'AC Milan. "Ces clubs sont très intéressés, confirme à l'Agence de presse sénégalaise (APS) un proche de l'ancien de l'Oslo Football Academy de Dakar, auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 22 matchs de Jupiler League cette saison. Concernant Watford, premier non relégable en Premier League, on attend l’issue de la saison de football pour y voir plus clair. Krépin ira dans un club où les conditions de son épanouissement seront réunies. A chaque saison, il doit franchir un palier dans sa carrière professionnelle. L'AC Milan est aussi une piste sérieuse, mais dans les tous cas, les intérêts du jeune footballeur seront préservés."