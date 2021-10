Le FC Barcelone est en train de traverser une sérieuse crise et qui ne cesse de s'étirer dans le temps. Même si Ronald Koeman est toujours en place du côté du Camp Nou, sa succession est ouverte et toutes les candidatures sont les bienvenues pour assurer la relève. Toutes les candidatures, même les plus inattendues.

Yaya Touré prêt pour le grand saut



Un certain Yaya Touré s’est dit prêt à reprendre en main la formation blaugrana. Ex-joueur du club, l’international ivoirien est disposé à « rendre service », et ce malgré sa faible expérience en tant qu’entraineur. Pour l’instant, son vécu dans le métier se limite à quelques mois passés dans le rôle d’adjoint au sein d’une modeste équipe de D1 ukrainienne.



Yaya Touré s’est positionné en postant un message sur les réseaux sociaux après la déroute de l’équipe catalane face à l’Atlético Madrid en championnat. « Mon passage au FC Barcelone a été l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière de joueur, a-t-il commencé par rappeler. Le club a décidé de me faire confiance alors que j'étais encore un jeune joueur, qui n'avait pas encore réussi à gagner dans les championnats majeurs. Je serai toujours reconnaissant au club pour ce qu'il a fait pour moi. C’est peut-être une période difficile pour le club, mais je crois en l'avenir du FC Barcelone. Je serai toujours disponible pour le club s'il a besoin de moi à tout moment, car mon cœur est toujours avec le club, les gens et les fans !". Le message est passé auprès de Laporta.