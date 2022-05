Robert Lewandowski est en instance de départ au Bayern Munich. Et la destination la plus probable de l’attaquant polonais est le FC Barcelone. Le club catalan serait très heureux de pouvoir l’accueillir et le joueur lui-même est enchanté à l’idée de rallier le Camp Nou. Mais est-ce que ce transfert est réalisable ?

Xavi confirme les négociations avec Lewandowski



Ce samedi, Xavi, le coach blaugrana, a été interrogé à ce sujet. D’habitude, il se retient de parler des joueurs d’autres équipes, mais là il ne s’est pas gêné pour évoquer ce dossier et son avancement. « Lewandowski ? Il est l'une des options, l'une des possibilités. Il a dit qu'il voulait partir. Il y a des négociations, il lui reste un an de contrat, et ce ne sera pas facile. »



Concernant le mercato, Xavi a ensuite reconnu que son club ne pouvait pas rivaliser avec les autres géants du continent pour la signature de stars telles que Kylian Mbappé ou Erling Haaland. « C'est vrai qu’on ne pouvait pas se le permettre. Nous ne pouvons pas être compétitifs dans ce sens. Nous voulions être dans la course pour Haaland, mais nous n'avons pas pu. Nous devons regarder vers l'avant. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. »

Il veut garder Dembélé



Le Barça ne peut plus attirer les meilleurs joueurs du circuit mais son entraineur demeure confiant quant au fait de disposer d’une équipe performante la saison prochaine : « La situation financière ? J'ai parlé au président. Il y a de la confiance, et il dit qu'il y a de la place pour renforcer l'équipe. Si nous signons des joueurs, ils doivent améliorer ce que nous avons actuellement. Nous avons besoin de joueurs titulaires, c'est ce que nous recherchons. Des joueurs qui peuvent être compétitifs. »



Enfin, le coach catalan catalan a conclu en réitérant son envie de conserver Ousmane Dembélé dans son effectif. Il a été très content de son rendement et il croise les doigts pour pouvoir bénéficier de ses services plus longtemps : « Je ne sais pas s’il jouera son dernier match demain. Ça pourrait l'être le cas, mais il pourrait aussi prolonger. C'est un joueur décisif. Je l'aime bien, et il pourrait nous aider à l'avenir. »