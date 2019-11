FC Barcelone : Vers une prolongation pour Messi ?

Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a fait savoir que Leo Messi pouvait rester encore 5 ans en Catalogne. Le virtuose argentin, convoité à une époque par Arsenal selon les dires d'Arsène Wenger, « pèse » cette saison 23 points en Liga. C'est en effet le total d'unités que le Barça a accumulé grâce aux inspiration du natif de Rosario en termes de buts et de passes décisives depuis le début de la saison.

« Messi continuera d'être notre leader »

Il reste deux ans de bail au prolifique argentin au Camp Nou, mais les propos de son président laissent présager des discussions portant sur un éventuel nouveau contrat. Messi, qui n'a besoin cette saison que de 3,5 tentatives pour produire un but (son ratio le plus efficace depuis le début de sa carrière), est en très grande forme. « Je suis certain que ce sera le souhait de toutes les parties. Il peut prolonger indéfiniment, s'il se sent toujours fort et ambitieux. Il a gagné le droit de décider lui-même quand il arrêtera le football. Il continuera d'être notre leader sur les deux ou trois prochaines saisons s'il se sent toujours jeune. Je le vois rester avec nous pour deux, trois, quatre ou 5 prochaines saisons. Et je n'ai aucun doute sur le fait que lorsqu'il aura fini sa carrière, il restera lié à ce club», a ainsi considéré le « boss » du Barça dans des propos relayés par SPORT, au sujet d'un joueur qui vient, grâce à son triplé contre le Celta Vigo, d'atteindre la barre des 40 buts par an comme il l'a fait sur les 10 dernières années sous le maillot du FC Barcelone.