FC Barcelone : Une clause particulière dans le contrat de Lewandowski

Robert Lewandowski n'a pas baissé le pied depuis son arrivée au Camp Nou. Auteur de 17 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du club catalan, celui qui devra se contenter de la Ligue Europa au printemps prochain après une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, répond parfaitement aux attentes de Xavi. L'été dernier, c'est au terme d'un bras de fer long de plusieurs mois que le buteur avait pu quitter le Bayern Munich afin de rejoindre le FC Barcelone dans une opération de 45 millions d'euros et 5 millions de bonus.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR