Luis Suarez sera en fin de contrat en juin prochain et il a reçu une offre de l’Atlético de Madrid pour prolonger son bail d’une année supplémentaire. Cependant, le vieux briscard uruguayen a d’autres projets que celui de rempiler avec les Blaugranas. Il chercherait à partir et son désir principal est de retourner au FC Barcelone, là où il a connu les plus belles années de sa carrière.

Le Barça a d’autres priorités pour son attaque

Les représentants d’El Pistolero ont contacté Joan Laporta, le président blaugrana, pour lui soumettre cette idée. Ce dernier n’a cependant pas donné de suite. Par politesse et par respect aux services rendus par le joueur, il n’a pas totalement fermé la porte à cette perspective, mais il a précisé qu’un come-back de Suarez n’était pas du tout une priorité à l’heure qu’il est. Voir l’Uruguayen revêtir le maillot barcelonais parait donc hypothétique.



Pour rappel, Suarez a été forcé de quitter le Barça il y a deux ans après que l’ancien président Josep Maria Bartomeu lui a montré la porte de la sortie. Une décision qui l’a beaucoup attristé, lui et aussi son coéquipier et ami Lionel Messi. A noter qu’avec les Matelassiers, il a perdu sa place de titulaire cette saison, ne marquant qu’en 11 buts en 32 rencontres de la Liga.