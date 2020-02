Le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez, le brillant attaquant de l’Inter de Milan, l’une de ses priorités de recrutement pour l’été prochain. Les décideurs catalans sont prêts à faire de gros efforts pour enrôler l’international albiceleste, surtout qu’ils sont confrontés à la concurrence du rival merengue sur ce dossier depuis quelques jours. Et parmi les efforts envisagés, il y a celui qui consiste à se séparer d’un élément important de leur effectif en guise de monnaie d’échange. À en croire les révélations faites par le quotidien italien Tuttosport, le « sacrifié » en question pourrait être Antoine Griezmann.

Un départ prématuré de Griezmann parait hypothétique



Malgré un rendement tout à fait respectable depuis son arrivée en Catalogne l’été dernier, l’international français ne s’est pas encore totalement adapté aux champions d’Espagne. Lui et son clan ont beau affirmer le contraire, les signaux qui émanent de Barcelone laissent croire qu’il peine à gagner le respect des cadres de l’équipe. Une situation compliquée et qui est de nature à donner du crédit à cette rumeur qui émane d’Italie. Toutefois, celle-ci gagnerait à être vérifiée. Même si d’autres stars de renom avant l’avaient fait avant lui, il serait très surprenant de voir le Mâconnais quitter le Camp Nou au bout d’un séjour d’un an seulement.