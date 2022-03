L'échéance approche pour Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu'en 2023, le Polonais n'a toutefois pas encore trouvé de terrain d'entente pour prolonger avec son club du Bayern Munich. La situation de l'international est scrutée avec attention par plusieurs grosses écuries européennes, et parmi elles, le FC Barcelone aurait une longueur d'avance avec un accord déjà signé.



Pas un accord définitif évidemment, mais un accord de principe qui aurait donc été trouvé entre Lewandowski et le Barça. L'information est en tout cas révélé par Sport Italia qui assure que ce deal déjà validé impliquerait l'arrivée du vétéran de trente-trois ans dès cet été du côté du Camp Nou. Pour autant, la partie est loin d'être jouée.

Deux conditions

Car pour que le joueur puisse filer en Espagne, il faudra d'une, que la Liga valide le plafond salarial catalan pour que le club ait le feu vert pour recruter. Et deux, que le Bayern Munich accepte de laisser partir son goleador. Les négociations entre les deux clubs s'annoncent particulièrement acharnées.