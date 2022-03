L'été dernier déjà, les noms de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti revenaient régulièrement au moment d'évoquer les départs possibles. Si les deux internationaux tricolores sont finalement restés une saison supplémentaire, la fin de leur aventure catalane semble se rapprocher aussi inexorablement que rapidement. Lors du prochain mercato estival, ils pourraient être invités pour de bon à aller voir ailleurs.



D'après Mundo Deportivo, Xavi travaille depuis un moment sur la refonte de sa défense. L'entraîneur blaugrana veut garder Gerard Piqué, Ronald Araujo et Eric Garcia et espère de nouvelles recrues, lui qui vise notamment les deux joueurs de Chelsea que sont Andreas Christensen et César Azpilicueta. Du coup, trois défenseurs de l'actuel groupe barcelonais seront poussés vers la sortie.

Lenglet, c'est moins sûr



Avec une certitude différente selon les cas. Si Samuel Umtiti ne sera pas retenu malgré sa récente prolongation, il pourrait en être autrement pour un Clément Lenglet dont le pied gauche est considéré comme un avantage par son entraîneur. Quant à Oscar Mingueza, il devrait faire ses valises, lui qui ne rentre pas dans les plans de Xavi.