FC Barcelone - Torres : "Une avancée énorme dans ma carrière"

Depuis mardi, Ferran Torres est officiellement un joueur du FC Barcelone. L'international espagnol a signé un contrat de cinq ans et demi au Camp Nou contre la somme de 65 millions d'euros, dont 10 sous forme de bonus. Arrivé en provenance de Manchester City, il a confié ses premières impressions au micro de Barça TV au sujet de sa nouvelle aventure. "Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J'ai l'espoir de continuer à grandir en tant que footballeur et d'être une personne qui va aider le FC Barcelone d'être ce qu'il est, l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis tellement content., a commenté l'international espagnol (20 sélections avec la Roja).Capable d'évoluer à tous les postes du front offensif, l'élément formé à Valence, va retrouver la Liga, un championnat dans lequel il a évolué entre 2017 et 2020, avant de rejoindre les Citizens. Torres a affirmé croire en les capacités d'entraîneur de Xavi afin de le faire progresser. "Je connais déjà la carrière qu'a eu Xavi en tant que joueur. C'est exquis. Maintenant en tant que coach, il est juste aussi bon.Toutefois, le joueur devra patienter avant de débuter sous le maillot du Barça, qui reprendra lui le 2 janvier en Liga par un déplacement sur la pelouse de Majorque. En effet, le FC Barcelone ne peut pas encore inscrire son nouveau joueur et doit d'abord respecter les règles financières de la Liga. Ainsi, étant donné que le plafond de sa masse salariale a été dépassé, le club catalan devra vendre quelques éléments.