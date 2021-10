FC Barcelone : Suarez en veut à Koeman après un appel de 40 secondes

"Ce n'est pas une façon de dire au revoir à une légende"

Pour Luis Suarez, la pilule ne passe toujours pas. Attaquant du FC Barcelone durant six saisons, le buteur avait dû plier ses valises à l'été 2020, sur demande de son entraîneur de l'époque, Ronald Koeman.selon les propos tenus par l'attaquant de l'Atlético de Madrid dans un entretien sur Twitch.Auprès du journaliste espagnol Gerard Romero, Suarez a confirmé son mal-être lors de cette explication. "Il a manqué de personnalité pour me dire les choses clairement, si c’est lui ou le club qui ne m’aimait pas", a pesté Suarez, marqué par ce manque de considération alors qu'il avait remporté une Ligue des Champions (2015) et quatre Ligas (2015, 2016, 2018, 2019) avec le Barça."Ça a été des jours très difficiles en raison de tout ce que j’ai donné au club. J’ai parlé avec Leo (Messi, ndlr) après l’appel de Koeman. Ça a été une année compliquée sur tous les plans. Messi a demandé à partir et ils se sont séparés de moi. Nos deux familles ont passé un très mauvais moment. J’étais très mal en rentrant de l’entraînement", s'est rappelé le joueur, alors que Messi voulait également quitter le Camp Nou lors de cette époque, ce qu'il a finalement pu faire cet été en rejoignant le PSG. Suarez lui, a pu oublier une partie de cette peine en remportant la Liga la saison passée.