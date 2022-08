L'Italie afin de relancer une carrière à l'arrêt ? C'est ce que doit espérer Samuel Umtiti. Depuis le Mondial 2018 remporté avec les Bleus en Russie, le défenseur central n'a participé qu'à 50 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça. Si on se penche sur la saison dernière, on ne trouve qu'une seule apparition du joueur sous le maillot blaugrana, face à Osasuna, le 12 décembre 2021. Ainsi, de façon logique, il a été prêté ce jeudi à Lecce, promu en Serie A cette saison.

Plus appelé chez les Bleus depuis 2019



"Le FC Barcelone et l'Unione Sportiva Lecce ont trouvé un accord concernant le prêt du joueur Samuel Umtiti jusqu'au 30 juin 2023. Il n'y pas d'option d'achat", peut-on notamment lire sur le site officiel du club catalan. Durant son passage du côté du Camp Nou, le défenseur a su garnir son palmarès de 7 titres : 2 Ligas, 3 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026, le défenseur international français (31 sélections, 4 buts) n'a plus été appelé en sélection nationale depuis juin 2019.



Dans la hiérarchie des centraux au Barça, il s'est trouvé derrière Piqué, Garcia, Araujo, Mingueza et Lenglet la saison passée. Et si les deux derniers cités ont quitté le club durant le mercato, Andreas Christensen (en provenance de Chelsea) et Jules Koundé (en provenance du FC Séville) sont venus renforcer l'axe central à la disposition de Xavi. Pour le moment, Koundé n'a d'ailleurs pas encore été inscrit auprès de la Liga, même si il a joué mercredi soir lors d'un match amical prolifique face à Manchester City (3-3).