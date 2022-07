FC Barcelone : Ronaldo au centre d'un dîner entre Laporta et Mendes

Un flou conséquent entoure le futur de Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter Manchester United un an seulement après son retour, avec l'ambition supposée de disputer la Ligue des Champions lors de l'exercice 2022-2023, le quintuple Ballon d'Or a vu Chelsea se renseigner sur sa personne. Mais c'est également le cas du FC Barcelone, à en croire les informations de AS. Le média espagnol indique en effet que Joan Laporta, président du club blaugrana, et Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, ont diné ensemble à Barcelone, lundi.

Si ils avaient prévu d'évoquer certains dossiers à l'avance, comme ceux de Rafael Leao ou encore celui de Bernardo Silva, qui demeure la priorité de Xavi pour le milieu de terrain du club catalan, un autre nom est venu poindre dans les discussions, et pas le moins important. Cristiano Ronaldo aurait en effet été au menu des échanges. De là à affirmer que l’attaquant âgé 37 ans est proche de rejoindre le Camp Nou, il y a un monde, cependant l’hypothèse a été discutée.





AS explique toutefois que ce dîner paraît être un message adressé au Bayern Munich sur le cas de Robert Lewandowski, courtisé lui aussi par le FC Barcelone. Si le club munichois devait se montrer aussi peu flexible concernant son attaquant - qui désire quitter la Bavière pour le Camp Nou - alors le Barça changerait son fusil d'épaule. Et ce ne serait pas nécessairement afin de recruter Ronaldo...